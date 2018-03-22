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流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45聯合報 記者羅真╱即時報導

為提高流感疫苗保護力，衛福部日前宣布，未來公費流感疫苗擬從現行三價改為四價疫苗，...
為提高流感疫苗保護力，衛福部日前宣布，未來公費流感疫苗擬從現行三價改為四價疫苗，但政策方向急轉彎，昨日傳染病防治諮詢會中，專家建議今年公費流感疫苗仍採預防3種流感病毒的三價疫苗，預計民國111年再導入預防4種病毒的四價疫苗。聯合報系資料照
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為提高流感疫苗保護力，衛福部日前宣布，未來公費流感疫苗擬從現行三價改為四價疫苗，但政策方向急轉彎，昨日傳染病防治諮詢會中，專家建議今年公費流感疫苗仍採預防3種流感病毒的三價疫苗，預計民國111年再導入預防4種病毒的四價疫苗。

外界猜測，由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋製藥未持有四價疫苗藥證，若公費流感疫苗改採四價疫苗，台灣東洋則排除在疫苗競標案之外，質疑政策的轉向是否與之有關？衛福部長陳時中強調，政策方向依循專家建議，絕對沒有政治算計。

陳時中今日出席立法院衛環委員會，會前接受媒體訪問表示，個人傾向接種保護力較廣的四價疫苗，但傳染病防治諮詢會中，專家綜合評估安全性、效益、世界各國潮流等多項因素，最終建議今年公費流感疫苗仍採三價疫苗，這是目前政策的方向，不過尚未定案。

衛福部去年採購600萬劑的三價流感疫苗作為公費疫苗，分別由賽諾菲、國光生技以及由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋等3家藥廠提供，若公費流感疫苗改採四價疫苗，未持有四價流感疫苗藥證的台灣東洋則排除在疫苗競標案之外，因此外界猜測，政策轉向是否與此有關。

對此，陳時中強調，政策方向依循專家建議，絕對沒有政治算計。

流感疫苗陳時中林全
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