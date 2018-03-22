白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降

2018-03-22 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低。聯合報系資料照 分享 facebook 天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，受到乾冷空氣南下及輻射冷卻影響，昨天晚上到今天清晨氣溫明顯下降，淡水降到10到11度，嘉義也降到只剩11到12度，不過各地天氣相當穩定，要注意日夜溫差，中南部的日夜溫差較大可達10到11度，白天溫暖舒適，甚至有點熱，晚上則相當冷。北部和東部則是白天有點舒適偏冷，在陽光下有風時還是會覺得冷，入夜後氣溫也會明顯下降，日夜溫差約6到9度。

賴忠瑋表示，預計今晚到明天清晨的溫度會和今天清晨類似，明天白天起溫度就會逐漸回升，冷空氣減弱，風向也會從東北風轉為偏東風，周末各地都相當穩定，只有東半部雲量略為偏多。預計各地低溫將回升到15到19度，白天高溫則可以回升到24到29度，要注意中部以北和東北部清晨和夜晚仍然稍冷。

相對穩定的天氣可以持續到下周，賴忠瑋表示，雖然台灣附近的水氣量會稍為增加，但是不至於造成太明顯降雨，也沒有較強的冷空氣南下，資料顯示未來1周相當舒適，白天則有點偏熱，但是冬衣還不急著收，目前仍在季節轉換期，天氣正介於冷暖之間，還是會有忽然轉變的機會。

賴忠瑋表示，今天除了高屏空氣品質可能不太好之外，其他地方都是良好到普通等級，最主要是因為東北風的關係，讓各地擴散條件變得較好，高雄和屏東則是因為處於東北風的背風側，局部地區擴散條件較差，可能達到「對敏感族群不良」的橙色等級。明天白天到周六風向轉變為偏東風後，西半部擴散條件較差，可能都得留意空氣品質的變化。

中央氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低；明天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨輻射冷卻影響，西半部及東北部氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大。今天至明天清晨中部以北沿海空曠地區將有10至11度左右的低溫。今天至周六各地大多為多雲到晴的天氣，東部及東南部地區有零星短暫雨。周日至下周三東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。