57歲婦人嚴重骨鬆不在意 腰椎骨折了

2018-03-22 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



57歲陳姓婦人3年前體檢發現骨質疏鬆，但她並未在意，去年4月跌倒後常腰痠，只吃止痛藥改善，去年10月體檢發現第12節腰椎壓迫性骨折，嚴重骨質疏鬆，目前以補充鈣片及注射抗骨鬆藥物治療，並搭配快走、慢跑等運動，以減緩骨質疏鬆。

陳婦是名公教人員，去年10月接受例行體檢時發現第12節腰椎壓迫性骨折，骨質密度檢驗為T值-4.7，嚴重骨質疏鬆。但她其實在104年體檢時，就已經骨質疏鬆，密度檢驗為T值-3.1，但因為沒有不適症狀，就沒有多加理會。

衛福部豐原醫院高齡醫學科主任張敬仁表示，骨質疏鬆是沉默的殺手，初期因為沒什麼症狀而被忽略，很多長者駝背就是因為累積壓迫性骨折所致，陳婦若未回診治療，不只腰椎壓迫性骨折，可能連其他腰椎或髖關節都可能出現骨折，嚴重恐造成行動不便。

張敬仁說，東方人的飲食習慣，鈣攝取量普遍不足，尤其女性在更年期後骨質流失更快。年輕人骨質密度檢驗T值+1為正常，中老年人T值在-1以內為正常，-1至-2.5為骨質貧乏，-2.5以下就是嚴重骨質疏鬆。