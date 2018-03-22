日夜溫差大 吳德榮：早出晚歸注意氣溫劇烈變化

2018-03-22 06:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，由於強輻射冷卻的作用，今晨最低氣溫依序為板橋10.3度、淡水10.4度、嘉義11.5度，台北最低氣溫12.1度，也已符合強烈大陸冷氣團的定義。

他表示，今、明兩天西半部晴朗穩定，花、東雲量稍多。北台灣今白天高溫升至23度，中南部可升至24至25度，在陽光下舒適、不覺冷，但早晚氣溫很低，日夜溫差達10度以上。今晚至明晨，強輻射冷卻的作用，中部以北局部地區最低溫仍可降至11度左右；早出晚歸，要注意氣溫的劇烈變化。明白天西半部高溫將升至25度以上，是溫暖舒適的天氣。

吳德榮表示，周六、周日天氣穩定，逐日回暖，白天溫暖舒適，西半部高溫約在26至28度，早晚偏涼微冷，低溫約在14至16度，日夜溫差仍大。下周一有一波微弱系統通過，中層雲量增多，山區有些微零星飄雨的機率，影響很小。下周二至下周四恢復晴朗穩定，為溫暖舒適、白天微熱的天氣，西半部高溫將升至30度左右。

中央氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低；明天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨輻射冷卻影響，西半部及東北部氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大。今天至明天清晨中部以北沿海空曠地區將有10至11度左右的低溫。今天至周六各地大多為多雲到晴的天氣，東部及東南部地區有零星短暫雨。