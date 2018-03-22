不限婦科！衛福部：非值班醫師 皆可收出勤費

衛福部首度公開表示，醫師非值班時間可收出勤費，不只限於婦產科指定醫師接生。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多產婦希望由平時協助產檢的醫師接生，衛福部表示，考量產婦與產科醫師的特殊醫病關係，去年十月起，同意醫院可收「非值班時間的醫師出勤費」；若婦產科以外的其他科別醫師提出申請，經討論後也可能適用。

據了解，目前婦產科醫師的夜間出勤費約為一萬元，不分自然產或剖腹產，部分私人婦產科診所的費用更高，可能得多花二到三萬元。醫改會日前公布調查指出，全台僅台東、屏東兩縣市依規定由衛生局核准醫院收取指定醫師費，其他縣市未核准收費。

衛福部醫事司長石崇良昨在立院備詢時指出，去年新北市政府來函詢問，若產婦希望由原產檢醫師接生，但生產時間恰為夜間或醫師休假日，是否可開放收指定醫師費用？衛福部認為，產婦及產科醫師的醫病關係特殊，決議被指定接生的產科醫師於夜間或假日出勤接生，可額外收費。但他強調，收費標準都需報地方衛生局核准。至於其他科別是否也比照開放？石崇良說，目前未收到婦產科以外的個案申請，但若有需求，可提出討論。

婦產科醫學會秘書長黃閔照說，使用者付費，婦產科醫師晚上下班後，又折回醫院接生，多拿一點報酬是合理的。醫改會副執行長朱顯光說，出勤費能制度化是好事，但憂心其他科若為非緊急、可預先排程的手術，也透過加收「出勤費」指定醫師動手術，憂心變相成為「插隊費」，可能讓假日人力精簡醫院更血汗。