禽流感偽藥賣養殖場 恐爆疫情

2018-03-22 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



雲林地檢署破獲禽流感偽藥，售給家禽業者注射。圖是檢調查扣的注射器。 記者陳雅玲／翻攝 分享 facebook

雲林地檢署破獲禽流感偽藥，售給家禽業者注射。圖為注射疫苗的針頭。 記者陳雅玲／翻攝 分享 facebook 吳姓父女涉嫌製造黑心禽流感偽藥販售給多地養殖場，雲林檢調日前發動大規模搜索，查扣五百多瓶偽藥，位於彰化縣的台灣鵝業公司余姓負責人涉嫌以同樣手法製偽藥，兩業者與張姓屠宰場業者等八人都被依涉嫌違反動物用藥品管理法查辦，業者因企圖滅證，雲林地檢署訊後向法院聲押八人獲准。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，黑心偽藥可能含有其他病毒或雜菌，家禽業者若使用，恐有導致其他疾病大流行的可能。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，去年偵辦黑心豬疫苗案件時，發現有不肖人士組成「注射隊」，向養鴨業者兜售黑心禽流感動物用偽藥，檢調長期跟監、蒐證，查出雲林縣東勢鄉吳姓父女涉嫌重大，十五日兵分十路搜索查扣黑心動物用偽藥共五百四十四瓶，估算可避免至少五十四萬隻帶有病毒的禽鳥流入市面，推估業者不法所得逾兩千萬。

據悉，檢調搜索時，吳女（三十三歲）趁吳父（六十二歲）與檢察官對談時，將由動物血水提鍊的製藥原料拿到廁所倒進馬桶滅證，檢調人員問她「妳在做什麼？」她還佯裝嘔吐，檢調撞開廁所門，發現滿地血水，當場逮捕帶回調查。

調查發現，二○一五年禽流感疫情大爆發，吳姓父女收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥對外出售。並由江姓姊妹雇用員工組成注射隊，至雲林、嘉義、南投、彰化等地區，對養禽場飼養的禽鳥施打。

檢調從注射隊追出，桃園市某屠宰廠張姓業者去年七月起，將收集的禽類血液交吳姓父女製造成黑心偽藥。

另外，余姓鵝業負責人七年前曾將瘦肉精羼雜於鵝隻飼料中供鵝隻食用被判刑，此次被查出以相同手法自製偽藥，委託江姓姊妹的注射隊注射鵝隻；他聽聞吳姓父女被逮，一度急著銷毀相關物證，仍被檢調人員找到帳冊等物證。

檢察官黃怡華表示，目前仍在清查注射了多少家禽，初步了解，有飼養業者曾用過該偽藥，但仍有家禽死亡，施打偽藥仍有傳染其他疾病風險，可能重創家禽產業。