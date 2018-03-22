新北癌篩檢 7年救1.3萬人

2018-03-22 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



新北市衛生局派員為市民做口腔篩檢。 圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

28歲陳姓清潔隊員嚼食檳榔多年，直到口腔出現白斑、牙齒爛光，仍抱著「應該不會有事」，當去年8月作過篩檢才發覺是口腔癌前期，在妻子苦求雙和醫院醫師：「救救我老公」，與近半年順利戒除檳榔後，不僅找回健康，另一半也笑說「終於不用再聞臭味了！」

新北市四癌（口腔癌，乳癌，子宮頸癌，大腸癌）篩檢，在105、106年連續2年奪得六都之冠，獲衛福部國健署「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」考評六都排名第一。

尤其自100年起大腸癌篩檢人數約148萬人次、口腔癌篩檢人數約128萬人次、乳癌篩檢人數約97萬人次、子宮頸癌篩檢人數約298萬人次，因篩檢發現癌症人數多達1萬3千多人，得以及時找回健康。

新北市長朱立倫昨天頒獎表揚55家績效卓越醫療院所，並在向辛勞的醫護人員表達謝意時強調，「癌症要早點治療！」才能讓患者獲得完整的治療跟照顧。

新北衛生局長林奇宏表示，現代人生活及飲食習慣西化，工作壓力增加但運動量相對減少，癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，癌症更已連續35年高居國人十大死因榜首，其中乳癌發生率最高，大腸癌也是高居男、女性癌症發生率的第一及二位，若能透過定期篩檢及時發現，通常都能控制、治癒。