清明連假 客運高鐵增班疏運

2018-03-21 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



清明5天連假即將來臨，為因應返鄉及遊客人潮，公路客運、高鐵均加開班次疏運。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

清明5天連假即將來臨，因應返鄉及遊客人潮，公路客運、高鐵加開班次疏運。高雄區監理所協調客運業者在高雄、屏東、台東加開班次；高鐵將在連假期間加開255班次列車，即起開放購票。

高雄區監理所表示，連假期間配合墾丁春天音樂季活動，已協調高墾線聯營客運業者增開48班次客運車，增加比率達20%；為接駁高鐵左營站往墾丁的返鄉旅客，另於4月4日增開凌晨零時10分一班次。

高雄區監理所表示，清明連假即將來臨，公路總局協調客運業者提供國道客運票價85折、台灣好行路線刷卡半價等優惠。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對屏縣「山川琉璃吊橋」等熱門景點，屏東客運每日行駛6條公路客運路線、共91班次，往返屏東火車站至三地門。鼎東客運為疏運台東地區返鄉民眾，配合台鐵普悠瑪號，加開編號8181的玉里往成功線共4班次。

公路總局也協調客運業者4月3日至8日，提供國道客運票價85折、搭國道或台鐵轉乘在地客運基本里程或市區客運一段票免費、台灣好行刷卡半價等優惠。

高鐵左營站表示，高鐵4月3日至9日，加開南下125班、北上130班共255班次列車，總計7天提供1199班次列車的旅運服務，今天凌晨零時起開放購票。

高鐵並規劃37班不停靠板橋站的列車，車次編號介於3300至3349間，南下由南港站出發，停靠台北、桃園後直達台中站並停靠台中以南各站；及北上停靠台中站後，直達桃園並停靠台北、南港站的列車，旅客搭車前需多留意。