國語日報戰火延燒至今 教部拒絕核定新任董事長

2018-03-21 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國語日報社是否屬政府捐助的財團法人，戰火延燒至今。國語日報社去年因內部改選紛爭，鬧得沸沸揚揚，教育部認定該報社是政府捐助成立的財團法人欲接手，今年初遭台北地方法院駁回聲請。最近國語日報社完成改選，由原總編輯蔣竹君獲選為新董事長，不過教育部因該社未依規定修改章程，拒絕核備新任董事長資格。

國語日報董事會去年鬧內鬨，前董事長林昭賢因中研院院士曾永義等4名董事未出席開會，認定其喪失董事資格，作成決議不符程序；而另一方則認為，林昭賢早已於2月任期就屆滿，卻遲遲不願改選，強占董事長一職，雙方因而對簿公堂，曾永義等人遭判敗訴，將再提上訴。

教育部打算插手管理，卻遭董事洪國樑指政府捐資早已在民國39年用完，教育部去年10月因而提出過往資助等證明文件，向法院聲請解除國語日報全體董事；不料今年1月3日全案經法官裁決，認定國語日報社捐資人為方師鐸等17人，非屬政府捐助成立的財團法人，駁回教育部聲請。