衛福部同意收「醫師出勤費」 醫改會：將衍生爭議

2018-03-21 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



不少產婦生產時被醫院加收「指定醫師費」引發爭議，對此衛福部醫事司長石崇良昨在立法院衛環委員會表示「這是可以的」，但正確名稱為「非值班時間的醫師出勤費」，除婦產科也適用其他科別。

醫改會表示，產科醫師在非值勤時間為產婦接生，出勤費如能制度化是好事，但憂心其他科若為非緊急、可預先排程的手術，也透過加收「出勤費」來指定醫師動手術，可能衍生更大爭議。

產婦生產被加收「指定醫師費」爭議已久，醫改會在日前公布調查指出，全台僅台東、屏東兩縣市依規定由衛生局核准醫院收取指定醫師費，其他縣市並未核准這項收費。

醫改會副執行長朱顯光說，大多數醫院並未受核准收指定醫師費，卻巧立名目向產婦收費，若在衛福部規範下制度化、訂定收費標準，例如若須指定特定主治醫師非值班時間接生，須加收出勤費，但需要經過衛生局核准才能收取，將能減少各醫院收費不一的亂象。