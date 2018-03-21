世界水資源日 展望會籲關懷缺乏乾淨水的孩子

2018-03-21 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



3月22日為「世界水資源日」，今年聯合國訂立主題為「水，以自然為本」，呼籲民眾減少人為汙染、以最符合自然生態循環的方式涵養水資源，台灣世界展望會呼籲各界於「世界水資源日」加入資助兒童計畫，幫助非洲兒童獲得安全及乾淨的飲水，使孩子能健康長大、持續求學。

在剛果西北部的薩札，五個孩子的母親瑪古依說，每天要走一個小時才能抵達水源地，取水非常麻煩。而在距離薩札約3公里的蓋梅納，身為家中最年幼的孩子，為全家人取水是瑪蓮每天必須做的家務。

世界展望會匯聚資助人的愛心捐款，與當地教會夥伴合作，興建水井和水塔，水井的幫浦由太陽能提供動力，並鋪設水管，連結薩札和蓋梅納鄰近各村莊的供水站。現在，瑪蓮只要走到家後院就可以取水，更有充足水源能洗澡，至2017年，在剛果的薩札和蓋梅納地區，已有超過12萬人因水源改善而受益。

而在尚比亞，59歲的珍妮塔曾經視取水為一件難事，她必須揹著襁褓中的孫女，一天數次從河邊頂著40磅（約18公斤重）的水回家。世界展望會在當地興建太陽能水井。透過太陽能板供應動力的沉水式泵浦，並於社區鋪設水管，使每個家庭都可以便利取得乾淨水。