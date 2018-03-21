有助抗癌 北醫大找到「癌幹細胞」增生技術

2018-03-21 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



學者指出，在癌症腫瘤內部的幹細胞數量極少、存活卻不需氧氣，能生存於癌症後期大顆腫瘤內的缺氧環境，並持續分裂成長，長期以來令醫界束手無策。圖／翻攝自黃彥華教授簡報 分享 facebook

癌症腫瘤細胞中存在極少量的「癌幹細胞」，是癌症轉移、復發元凶，台北醫學大學耗費3年，找出癌幹細胞增生技術，可望幫助醫學界研發新藥，對抗癌幹細胞，解決癌症。

台北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心主任黃彥華表示，胚胎幹細胞是精子及卵子結合受孕後，胚胎發育最早期產生的細胞，可在完全沒血管且無氧環境中快速增生，每次可產生2個完全相同具高能力的幹細胞，並迅速、大量地累積胚胎期幹細胞，這些幹細胞不僅存在正常細胞，癌症腫瘤中也會有。

黃彥華說，目前臨床治療癌症，只能殺死分裂快速的細胞，面對抗藥性極高，且容易轉移的癌幹細胞，無法徹底消除，即便治療後腫瘤變小，癌幹細胞仍留在體內，甚至患者已被醫師認定痊癒，癌幹細胞可能等候患者免疫力下降，有任何機會都可能讓癌症復發。

黃彥華表示，台北醫學大學研究團隊不斷研究癌幹細胞的增生方式，並以胚胎鼠與新出生小鼠的幹細胞進行研究，嘗試培養、分裂、並調控其細胞增生的分子機制，研究3年就找出相關的原因。

癌幹細胞多發生在固體腫瘤的癌種，黃彥華說，未來希望可以利用該技術，幫忙找出腦瘤、肝癌、肺癌、胰臟癌、大腸直腸癌等患者，解決癌幹細胞問題，該研究論文於今年2月發表在國際期刊「幹細胞報告」。