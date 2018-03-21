睡覺打呼 傷了感情還傷心

2018-03-21 23:50 聯合報 許淑霞／台北榮總麻醉科主治醫師



白天嗜睡、夜半頻打呼、打呼還有短暫間歇現象，有可能罹患「睡眠呼吸中止症」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

來醫院開刀的十個中老年人之中，九個半會打鼾，剩半個情況不明，因爲枕邊無人。

對一般人而言，打鼾只不過是睡沉了點的小音效，是個人體能的小瑕疵，不太好意思承認。打鼾和三高、肥胖並存好像理所當然，可惜瘦子也會打鼾，也有三高，所以打鼾是疾病嗎？絕大多數人不太同意，頂多枕邊人離你而去，小孩子不來跟你蹭床，傷感情。

但作為麻醉醫師的我，發現有打鼾呼吸中止患者在手術麻醉時，會陷入嚴重缺氧（血氧濃度低於70%），麻醉醫師會為自己的麻醉調劑技術感到很過意不去。

深入暸解後，發現這樣的人平時在家，自然睡眠狀態下，也會陷入相同缺氧險境。

而且這種缺氧（血氧濃度50～70%）狀況持續在每次睡眠，一兩天可能無任何妨礙，一兩個月可能出現疲憊感，再更持久，就可能會發生三高、肥胖；白天出現頭疼、頭暈、猝睡、注意力不集中、記憶力變差、消化不良、胃酸逆流等症狀。

所有自主神經失調的症狀接續而來，當生活壓力持續，無法處理這些警示症狀，不少人會直接面對最終警訊—心、腦血管疾病甚至致命性心律不整、爆血管猝死。

高血壓、高血糖、高血脂、肥胖這些慢性疾病，好似有很長時間可以慢慢求治，看似跟一睡不醒的猝死急症有截然不同的致病機制。但其間存在著一個共通的現象：致命的缺氧現象。

打鼾呼吸中止的慢性缺氧，將三高肥胖所致血管長期發炎惡化至令人傷心階段—冠心症、中風、心率不整。這新興疾病、呼吸中止症已有多重生理感測的睡眠測試儀（PSG）可證實，重度可列為重大傷病，打鼾怎麼跟呼吸中止這重大傷病距離這麼近，透過本文或可讓民眾理解一二 。