健康你我他／善用電鍋 快速做便當

2018-03-21 23:50 聯合報 文／張桂瓊（桃園市）



家中七口人，要準備晚餐和便當，從洗菜到料理完成，大概要二小時。不準備便當可讓我輕鬆一點，但中午吃什麼，讓我傷透腦筋，而且自己準備便當，吃起來較健康。為家人著想，我決定要做出美味又營養的便當。

便當像是我的畫布，不同顏色的食材，除兼具不同營養成分，是我的顏料，我在便當盒上妝點出美麗的色彩。主食以牛肉、豬肉、雞肉為主，綠色青菜、紅椒、胡蘿蔔、番茄輪流上場。解決了色、香、味的問題，再來就是如何節省時間。

我最常用的工具是電鍋，在胡蘿蔔炒蛋的同時，花生加上水、鹽、八角粒與廣式香腸，在電鍋上、下層蒸煮，另一個爐子滾水燙綠花椰菜。若是咖哩飯，只要把雞胸肉與加了水的馬鈴薯、胡蘿蔔用電鍋分上下層蒸七分熟，同步煮水燙豌豆仁，然後炒洋葱；待電鍋跳起，將雞肉拿出切塊，倒入鍋中與洋蔥一起炒出香味，把其他食材及切碎的咖哩塊放入炒菜鍋中同煮即可。

便當會再蒸過，綠色蔬菜要避開葉菜類，且水滾後加鹽燙一下即可，避免變黃。若是咖哩便當、牛腩燴飯，最好飯菜分層裝，待便當蒸好，再把咖哩或牛腩倒入白飯，保證口感與外賣一樣好。

工欲善其事，必先利其器，烤箱、汽炸鍋、微波爐也是我常用的工具，是我在短時間內，做出七人晚餐與便當的好幫手。