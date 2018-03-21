未來醫師戴AR 降低開刀風險

2018-03-21 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



利用手術導航融合就能在手術中邊看導航邊操作示意圖（註：綠色代表腫瘤，紅色為血管）。圖／三軍總醫院提供 分享 facebook

未來醫師開刀就像打電動？擴增實境（AR）技術應用於醫療領域，醫師戴上頭戴式裝置可見實際與虛擬影像，加入互動式元素、跳出重要參考資訊，如同打電動時，電腦可能會告知眼前有六條路可走、分析其利弊；未來醫師執刀時，或許電腦可演算受傷機率，提供執刀醫師參考，降低風險。

傳統開腦手術必須鋸開頭骨，才能辨認腦部神經與血管，如今虛擬實境（VR）技術可應用於醫療，檢查影像可虛擬出神經徑路圖，再輔以導航手術系統協助，讓醫師看著精準的圖示加以操作。國防醫學院更進一步與宏達電等合作，在外科醫學教育中導入擴增實境技術（AR）。

一名二十出頭男性，自小內向、表達慢、與人互動少，一度被認為有自閉傾向，一日因病住院，經診斷意外發現腦內有直徑達六公分的腦垂體腫瘤，壓迫視神經、腦幹及下視丘等。

醫療團隊評估，傳統手術得從眼睛上方動刀，刀身可能一路劃經嗅覺神經、視神經，恐造成嚴重傷害與後遺症，因此決定以虛擬神經導航徑路影像合併內視鏡微創手術治療。醫師透過鼻內視鏡，利用超音波刀慢慢將腫瘤吸出，同時保存腦部重要功能，男子術後表達能力與人際互動改善，重展人生。

三軍總醫院近兩年順利完成41例類似手術，三總神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾表示，目前約八成腦部疾病，如腦下垂體腫瘤、顱底腦膜瘤、膠質細胞瘤、轉移性深部腦腫瘤、出血性腦中風及三叉神經痛等，可利用此項微創手術治療。