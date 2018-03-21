健康@NEWS／AI機器人當你的醫師 誤診更少？

2018-03-21 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭說明醫療與AI人工智慧的結合。 圖／陽明大學提供 分享 facebook

醫療AI機器人出現後，醫師會被取代嗎？研究發現，在解剖一群死於巴金森氏症的患者後，回溯其生前就醫，僅28％的醫師對病人做出正確診斷，雖治療時間拉長能提高診斷準確度，但醫師有時也會失準。專家指出，AI機器人及大數據運算出現，有助提高醫療精準度，也考驗醫師工作模式。

科技部推動「國際產學聯盟」，鼓勵國內各校與業界結盟進行研發，國立政治大學及陽明大學昨天舉行結盟儀式，將發展國內醫療結合人工智慧，改善銀髮族健康生活。

陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭說，醫學發展歷經好幾千年，早在西元六世紀，古書就記載隋煬帝：「口乾舌燥，每日飲水數升，排尿數升，漸漸形枯骨立。」以症狀判斷為糖尿病，推估3、4千年前的法老王、漢高祖、漢武帝都有久不癒合的傷口，推測皆可能都是糖尿病，當時可說是絕症。

目前AI機器人已運用於病患陪伴、醫院引導，未來醫療AI機器人繼續發展，將為醫師診斷提供助力。 記者魏忻忻／攝影 分享 facebook

直到19世紀，倫敦一名科學家第一次從血液分離出糖，才發現糖尿病的奧祕，醫界開始發展胰島素治療，血糖試紙檢測儀是20世紀的發明，近50年來糖尿病才廣泛受到醫界關注。

從古至今，醫學都是從臨床表徵下診斷，但近年醫療面臨科技發展帶來衝擊，考驗醫師智慧。

陳亮恭舉例，當前生物科技能從血液中測出一萬種代謝物質，但要找出與糖尿病相關的因子，經常是那關鍵的幾十種因子的互動模式，傳統上醫師並無能力進行分析，必須透過AI人工智慧解讀。

因此，當醫療結合AI人工智慧，大數據資料能提供訊息，甚至進一步診斷，改變過去醫療人員須透過細胞、動物實驗累積，才能發現致病機轉的模式，以巴金森氏症來說，人工智慧能透過海量數據看到人腦整體結構與網絡連結，甚至有機會發現新致病機轉。

人工智慧雖然神奇，但陳亮恭說，醫師並不會被完全取代，而是會從大數據中發現端倪，進一步再去延伸，進行動物、人體試驗等，讓醫療突破進展。和人工智慧和平共處，人類也才能知道如何繼續往下走。例如，當前熱門的人臉辨識科技，未來有機會用來提升個人健康風險評估、金融公司精算保費等。