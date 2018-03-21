隆乳只隆一邊？原來是惡性腫瘤

2018-03-21 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



「怎麼隆乳只隆一邊？」彰化縣39歲沈姓婦人上月因闌尾炎在衛福部彰化醫院開刀，被開刀房護理師看見其左胸比右胸大很多，罩杯大概是F比B，還想說怎麼隆乳只隆單邊？原來婦人單邊胸部腫大已二年，她卻因害羞不想檢查拖著，經切片檢查後確定是惡性葉狀瘤，醫師趕緊為她做手術切除並追蹤治療。

彰化醫院開刀房護理師鄭玉鳳表示，沈婦闌尾炎開刀時，她發現其身形很奇怪，左右兩邊乳房就像大白柚和橘子之比，她心想「難道隆乳只隆一邊」，後來覺得不太對勁，等開完盲腸，就告訴沈婦，乳房應讓醫師檢查一下，但沈婦直接拒絕。

沈婦對醫護人員說，不方便胸部給醫師看，左乳房有硬塊已2年多，平時就穿著寬鬆衣服，避免他人異樣眼光，但近幾個月卻越來越大，不過因為不會痛，所以不想去管它。

一般外科醫師李忠懷告訴沈婦，不能不管硬塊，也可能是惡性腫瘤，在醫護人員力勸下，她才做乳房攝影、乳房超音波及粗針穿刺切片，發現是邊緣性葉狀瘤，由於腫瘤太大，已有10公分大，直接進行左乳全切除手術，腫瘤經切片確定為惡性腫瘤。

李忠懷表示，葉狀瘤就算是良性也必須割除，因為即使是良性，時間一久也會變惡性，所幸沈婦經全身檢查，都尚未轉移，葉狀瘤占所有乳房腫瘤的比例不到1％，發病年齡以中年婦女居多，但其易轉移、易復發的特性，必須要定期追蹤。