響應「Me too」 421遊行籲檢視性騷申訴機制

2018-03-21 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



勵馨基金會今天與法律扶助基金會共同號召社會共同響應「#MeToo」運動，支持性別暴力受害者，並啟動｢#MeToo勵馨接住你」計畫，包括「蒲公英飛揚計畫#MeToo運動」、｢勵馨接住你」專線(02)89115595、結合法扶提供法律諮詢，並將於下月21日舉辦「多陪一里路 #MeToo大遊行」，希望串連更多力量，要求政府全面檢視性騷擾與性侵害申訴機制。

反性騷、反性侵的「#MeToo」運動襲捲全世界五個月之後，台灣的「#MeToo」運動隱忍多時終於引爆。有網友匿名在臉書《爆料公社》轉貼文，揭露有體操女選手讀國中時遭教練多次性侵，但在台灣響應的人仍屬少數。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，目前台灣的「#MeToo」運動卻非常黯淡，正是因為社會太考慮關係勝於事實，導致受害者不敢站出來。｢#MeToo」風暴在全球延燒，但在亞洲卻相對沉寂。一方面是因為性在東方社會較隱晦，二方面是因為東方社會重視社會關係，而且個人未來的前途常繫於和權威關係的好壞，因此為了維護自己的前途與關係選擇噤聲。

紀惠容說，說出來是性別暴力創傷復原重要的第一步，為了鼓勵更多受害者說出來，勵馨全力支持「#MeToo」運動，並啟動｢#MeToo勵馨接住你」計畫。不論事隔多久，只要受害者想說出來，勵馨都願意傾聽，並在法律協助、創傷復原兩大層面提供協助。