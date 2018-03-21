流感重症少於預期 專家建議推遲疫苗升級

2018-03-21 20:55 中央社 台北21日電



公費流感疫苗採購在即，疾管署副署長莊人祥說，專家今天認為今年公費流感疫苗仍為預防3種流感病毒的三價疫苗，預計民國111年再導入預防4種病毒的四價疫苗，但有待最後定案。

衛生福利部疾病管制署今天下午召集專家，舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，討論今年公費流感疫苗相關議題。

目前流感疫苗分成三價疫苗與四價疫苗，四價疫苗可涵蓋預防2種Ａ型H亞型流感病毒、2種B型流感病毒，三價疫苗少涵蓋一種B型流感病毒，價格較為便宜。本季四價疫苗分別為A型H1N1和H3N2流感病毒、Ｂ型為維多利亞株及山形株病毒；三價疫苗少了B型山形株。

莊人祥會後接受中央社採訪時表示，專家會中決定，今年秋冬的公費疫苗仍然是三價疫苗，會議結論還需送衛福部及行政院，才會最終定案。

莊人祥表示，106年衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）提出的充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三期計畫已決定新疫苗政策，會在111年導入四價疫苗。

與會專家認為，今年公費流感疫苗為三價疫苗；莊人祥表示，因今年流感雖以B型流感為主，全球各界都有流行，也多少都有病毒跟疫苗株不合的情況；但雖不合，保護力也有3到5成，且今年重症也沒有預期的多，專家認為今年仍應維持三價公費疫苗。