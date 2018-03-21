培養健康新習慣 元培醫大今與美國哈佛簽訂合作意向書

2018-03-21 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



美國哈佛大學與元培醫事科技大學為全球培養健康新習慣模式簽訂合作意向書，今年6月將由凱博文教授來台簽署合作協議書。同時，元培AIPEX 精準運動中心今天揭牌，由機器人介紹歡迎詞及運動拉開序幕。

美國哈佛與元培醫大的合作，是以元培作為示範點，透過科技產品、群組及社會關懷，期能為全球養成規律新習慣的健康促進與「智慧生理運動量測器材」制定全球性規格，而在全球培養健康新習慣。

也就是推廣i SoCon→IoT+ ICT+SIS我要健康長夀的觀念。

元培校長林志城表示，學校推動健康銀行，即是在服務中可以獲取健康，AIPEX 精準運動中心亦同。精準運動中心即是讓你能在智慧、精準中獲得所需運動；也讓年輕人參與老人照護，透過健康銀行中獲取。

哈佛大學醫學院教授陳宏圖表示，與元培合作相中AIPEX 精準運動中心能夠協助，達到規格服務的模式。

元培今天與七家廠商（明根、歐立達、高登智慧科技、協記精密工業、蓋德科技、福利多醫療福祉事業、勝得棻國際）簽約合作，運用科技與運動器材，研發合乎人性、容易被接受、安全有效的運動介入服務方案，建置系統化的SOP，整合成完整的營運模式。