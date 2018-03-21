常感覺聞到燒焦味 竟確診罹患癲癇

2018-03-21 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



一位30多歲的病人經常聞到燒焦的味道，上班時有時候也常會放空發呆，直到後來症狀越來越頻繁，就醫檢查後診斷為癲癇。服用抗癲癇藥物後，就從此沒有聞到異味，上班時也不會突然放空發呆，工作的表現也改善了。

台大醫院新竹分院神經部醫師周秉箴表示，聞到異味的原因很多，一般會建議找耳鼻喉科醫師檢查，但若同時又有失神症狀的話，則建議可至神經內科檢查。

周秉箴說明，癲癇是一種神經系統疾病，造成癲癇的原因有很多，有些人是先天性出生就有，有些人是後天受傷所留下的後遺症，像是腦部創傷、腦炎、腦中風、腦腫瘤等都是可能成因。不過，大部分病患都不是先天遺傳，也常找不到原因。

他說，癲癇發作時的症狀非常多樣化，例如全身抽筋的僵直性大發作、發呆的失神性發作、聞到怪味道、看到奇怪的閃光、聽到奇怪的聲音、莫名害怕的感覺、似曾相識的感覺等，這些都可能是癲癇。有些病患一開始發作並沒有一般人印象中的全身顫抖抽筋，甚至只有類似案例中聞到怪味道的情形而已。

周秉箴指出，癲癇雖然不是遺傳疾病、也不是傳染病，但若是在危險的環境發生癲癇，可能就會造成其他意外，因此，配合醫師的指示服用藥物很重要，切勿自行停藥。藥物治療方面只要依照醫師指示服用，約有7成病人是可以控制病情，回到正常生活。

很多病患會疑慮癲癇藥物的副作用，周秉箴解釋，現在的癲癇藥物已經跟過去不同，大部分的藥物不會影響記憶力，部份病人還會感覺吃了癲癇藥後記憶力比沒吃藥時更好。其實，病人的記憶力不好是因為癲癇頻繁發作造成的。在正確使用藥物後腦部就不會像中毒的電腦一樣常常當機，記憶力不好也就改善了。

另外，病人也經常憂慮癲癇藥是不是要吃一輩子，周秉箴醫師說明，若病人服藥過後，2到3年都沒有再發作，可以與醫師討論是否減藥或停藥。