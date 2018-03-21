照服員留原民鄉服務 月薪最高可達38K

2018-03-21 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



政府推動長照2.0，但照顧服務員人力缺很大，更別說是山地原住民地區。衛福部長陳時中今天表示，為鼓勵照服員留任於山地原住民地區，長照支付新制可讓照服員月薪最高可達38K，歡迎有原住民文化敏感度的人員投入。

衛福部估計，今年我國推動長照所需的照顧服務員人力，還有6700人缺口，但原住民地區缺多少照服員，沒有特別盤點。

立委高潞．以用．巴魕剌今天在立院社環委員會質詢表示，衛福部對於原住民地區的長照及人力需求量沒有盤點清楚，因長照人力缺，過去請學校開設原住民專班，鼓勵原住民學習護理、社工或長照，但每年就讀者不多。

立委谷辣斯．尤達卡質詢也說，醫療或長照服務提供者多非原住民，和原住民溝通可能有障礙。去年原住民族語言發展法通過，規定醫療院所聘僱傳譯人員，但目前原民區醫療院所不管是全職或兼職的傳譯人員均不足，或是沒聘。

陳時中答詢表示，醫療院所配置傳譯人員是有感且有溫度的政策，但實質上要做很難，他去年曾和原民會討論過，想在1966長照專線配置原住民傳譯人員，但因人力不夠作罷，短時間也很難達成目標。

陳時中認為，增加原住民照服員人力是一項解決辦法，讓原住民照服員陪伴長輩去醫院看病，順便為醫師及長輩做翻譯。一般照服員薪水最高可有平均32K薪水，但原住民地區的照服員，其薪水可達平均38K。