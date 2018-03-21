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滴滴計程車恐遭罰1億8千萬 業者：絕無營利

2018-03-21 18:19聯合報 記者董俞佳╱即時報導

大陸最大叫車平台滴滴出行「滴滴計程車」，今年1月19日在台灣開跑，第二波主打「滴滴順風車」也已經上路，號稱「共享經濟」讓乘客與相同目的的車主共乘，費率採「油費、過路費、車輛損耗」，每趟收費約是計程車的5到6折。不過，監理所接獲19件檢舉，交通部指出，監理所已經對在台代理商樂迪科技開出9張舉發單，依照相關法規，罰緩高達1億8100萬元。樂迪科技回應表示，平台絕無任何營利。

滴滴代理商樂迪科技曾指「滴滴順風車」共乘每天只限3班次，包含上班、下班、中午聚餐，共乘費用則接近「油費、過路費、車輛損耗」的總和，也要求車主年齡至少要一年以上駕齡，20歲以上、65歲以下，才能成為順風車車主，中長期會組成車主俱樂部，將優質車主留在樂迪順風車平台，並鼓勵有良民證申請，保障車主及乘客安全，車齡則須少於15年，並禁止9人座車輛。

但監理所日前接獲19件檢舉，發現滴滴順風車客收費超過正常油資分攤，初步認定有白牌車違法載客營利行為。今天交通部對滴滴順風車在台代理商樂迪科技開出9張舉發單，罰鍰金額依「未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業裁罰基準」，將高達1億8100萬元。

代理商樂迪科技聲明表示，對此事十分重視，由於目前尚未收到正式來函，相關細節需要與主管機關進一步瞭解，但針對媒體報導中所提及營利部分，樂迪科技再次說明順風車平台絕無任何營利之行為，對車主及乘客絕無任何收費，樂迪科技將配合相關行政程式與主管機關需求，進行後續說明與溝通。

滴滴計程車恐遭罰1億8千萬 業者回應絕無營利。記者徐兆玄／攝影
滴滴計程車恐遭罰1億8千萬 業者回應絕無營利。記者徐兆玄／攝影
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計程車滴滴出行共享經濟
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