全台唯一憨兒童軍團送愛到部落 目標全台所有偏鄉校

2018-03-21 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



十年前成團的全唯首個、至今也是唯一一個的「喜憨兒童軍團」，目前有21名團員、但每次出團人員僅有約3人，帶隊的社工老師夏志剛說，因為要表現好才能出團，「每次競爭都十分激烈」，而他們到學校去就像偶像出場一樣，被團團的小朋友包圍起來。

喜憨兒基金會十年前成立童軍團並發起「送愛到部落─長期餐盒募集」計畫，今年已邁入第十年，透過愛盒的募集不僅為心智障礙者建立自我工作的價值、也增加社會參與的深度，十年來共募得52萬份愛心餐盒送往全台近8百所偏鄉小學，受助逾8萬人。

喜憨兒童軍團帶隊老師夏志剛表示，當初帶憨兒到學校時擔心學童的異樣眼光，但實際接觸學童後才發現「原來他們把憨兒當做偶像」，甚至團團包圍、牽起他們的手，「感覺十分溫馨」，而憨兒也發揮自己專長指導他們製作糕餅，也是生命教育的課程。他也說，透過童軍團讓憨兒更有動力及榮譽感。