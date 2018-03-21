醫生不再神！恐被AI智慧機器人取代？

2018-03-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



近年智慧醫療議題熱門，不少人問，醫療AI機器人出現後醫師會被取代嗎？一項國際研究發現，在解剖一群死於帕金森氏症的患者後，回溯病人生前就醫，僅有28％的醫師能對病人下出診斷，雖治療時間拉長能提高準確度，但醫生有時也會失準。隨AI機器人及大數據運算出現，提高醫療精準度也考驗醫師工作模式。

科技部推動「國際產學聯盟」，鼓勵國內各校與業界結盟進行研發，國立政治大學及陽明大學今舉行結盟儀式，將發展國內醫療結合AI人工智慧，改善銀髮族的健康生活。

陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭說，醫學發展歷經好幾千年，早在西元六世紀古書就記載隋煬帝：「口乾舌燥，每日飲水數升，排尿數升，漸漸形枯骨立。」以症狀判斷為糖尿病，推估3、4千年前的法老王、漢高祖、漢武帝有久不癒合的傷口可能都是糖尿病，當時可說是一門絕症。

直到19世紀，倫敦一名科學家第一次從血液分離出糖，糖尿病的奧秘、胰島素治療才慢慢展開，直到20世紀才發明血糖試紙檢測儀，近50年來醫療才開始廣泛討論糖尿病。從古至今，醫學都是從臨床表徵下診斷，但近年醫療面臨科技的發展帶來衝擊，考驗醫師智慧。

陳亮恭舉例，當前生物科技能從血液中測出一萬種代謝物質，但要找出與糖尿病相關的因子，經常是那關鍵的幾十種因子的互動模式，傳統上醫師並無能力進行分析，必須透過AI人工智慧解讀。

因此，當醫療結合AI人工智慧，大數據資料能提供訊息甚至診斷，比起以前醫療人員須進行細胞、動物實驗累積發現致病機轉，以帕金森氏症來說，人工智慧能透過海量數據看到人腦的整體結構與網絡連結，甚至有機會發現新致病機轉。