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150坪霸氣開幕 來LG品牌旗艦店感受智慧生活樂趣

2018-03-21 17:49聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

台灣消費者對生活科技用品的需求與要求越來越高，加上許多便利功能其實都要用過才更有感，因此有越來越多品牌都設立旗艦等級的舒適體驗空間，讓購物不只是掏錢買單，更能體驗軟硬兼備的完整服務流程。

台灣LG電子與宏碁集團旗下好漾生活合作，在台推出首間品牌旗艦店，占地一百五十坪、斥資千萬，打造比照韓國旗艦店的頂級規格陳列。以消費者生活需求的角度出發，共分為五大主題區域，分別為：IoT智慧家電區、Health care健康照護區、影音娛樂區、生活家電區，以及IT行動通訊區。除了展示完整系列商品，讓消費者能輕鬆比較產品規格外，更以貼近消費者使用情境的空間配置方式，與實際生活產生更多感受連結，進而選擇出最符合需求的商品。

其中最特別的是，在品牌旗艦店設置了其他展示空間難以完整體驗的IoT智慧專區，展示了一系列支援IoT物聯網技術的家電商品，讓消費者能夠使用SmartThinQ APP，甚至可透過LINE對話框下指令，出門在外也能操作多種家電商品。SmartThinQ專區目前包含可用Line操作的LG CordZero Wi-Fi清潔機器人，可全面掌握居家打掃時程；LG PuriCare 360度空氣清淨機在機器偵測到空汙即濾網需要更換時，能即時傳送貼心提醒；LG TWINWash雙能洗可以遠端操控自訂洗衣行程，並在洗衣完成時即時通知；LG Styler智慧電子衣櫥能夠遠端操控開關機和預約客制化行程；LG門中門魔術空間Wi-Fi遠控版對開冰箱可以自行設定冰箱溫度、快速冷凍、Smart鮮淨過濾系統等多種智慧功能；LG PuriCare變頻除濕機可自動偵測居家空氣濕度，當濕度到達80%以上時，APP會主動推播通知，消費者即能透過LG SmartThinQ APP設定開啟。

為慶祝LG在台首間品牌旗艦店開幕，即日起至4月8日開幕期間推出多重優惠，現場打卡按讚即送限量手機背扣環，現場加入會員，再送精美小禮；買指定家電商品再抽LG Q6智慧型手機；購買大小家電（耗材，資訊產品除外），再抽超值福袋，洗衣機、冰箱、電視等大獎總價值70萬大獎免費搬回家。另有多項精選商品推出超殺價格，購物再送多項好禮，還能享刷卡分期零利率。

LG品牌旗艦店

地址：新北市中和區中正路876號

聯絡電話：02-2221-6188

營業時間：11：00～21：00

台灣LG電子在台推出首間品牌旗艦店，提供完整商品系列供消費者盡情體驗。圖／LG提...
台灣LG電子在台推出首間品牌旗艦店，提供完整商品系列供消費者盡情體驗。圖／LG提供
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LG品牌旗艦店中特別設置「IoT智慧家電專區」，展示一系列支援IoT物聯網技術的...
LG品牌旗艦店中特別設置「IoT智慧家電專區」，展示一系列支援IoT物聯網技術的Wi-Fi連網家電商品。圖／LG提供
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LG CordZero A9無線吸塵器，具備超強勁吸力以及超長效電力，還可換電池...
LG CordZero A9無線吸塵器，具備超強勁吸力以及超長效電力，還可換電池。圖／LG提供
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擁有360度循環扇的LG PuriCare 360°空氣清淨機，配備清淨循環扇以...
擁有360度循環扇的LG PuriCare 360°空氣清淨機，配備清淨循環扇以及360度環形機身設計，能快速、零死角濾淨室內空氣，創造家居空氣好品質。圖／LG提供
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店內的影音娛樂專區以超過80平方公尺的牆面展示全系列電視商品。圖／LG提供
店內的影音娛樂專區以超過80平方公尺的牆面展示全系列電視商品。圖／LG提供
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LG品牌旗艦店占地一百五十坪、斥資千萬，打造比照韓國旗艦店的頂級規格陳列。圖／L...
LG品牌旗艦店占地一百五十坪、斥資千萬，打造比照韓國旗艦店的頂級規格陳列。圖／LG提供
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