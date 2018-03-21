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4G平均下載速率未達2Ｍ 最重可罰300萬

2018-03-21 18:45中央社 台北21日電

NCC今天表示，未來「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」上路後，將要求業者4G無線上網資料平均下載速率需在2Mbps以上，限期改善仍不改善者最重可罰新台幣300萬元。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至107年1月底止4G用戶數已達2289萬戶，NCC為了督促業者強化4G服務品質並提升消費者滿意度，在今天舉行的第793次委員會議上，決議依照4G管理規則第72條第1項公告「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」。

要點的重要項目包括，要求業者把無線上網資料下載速率資訊公布於門市及網頁上，且平均下載速率需達2Mbps以上；各業者提供國際漫遊關懷簡訊及數據傳輸累積帳單金額新台幣5000元的提醒機制；提供災防告警細胞廣播訊息服務；客戶權益個人資料保護政策及認證、語音及行動上網資費試算及不得對客戶未申請的服務收費等。

其中，有關下載速率需達2Mbps以上部分，NCC平台事業管理處副處長梁溫馨表示，要求業者主動公布，屬於自評部分，NCC也會不定期抽測，如果未達要求，會請業者限期改善，假使不願改善者，可依電信法規定，處30萬元以上，300萬元以下罰款，屆期仍未改善者，得連續處罰至改善為止。

NCC副主委翁柏宗指出，這個要點規範以確保資訊充分揭露，建立多元創新環境為宗旨，並參考美國、英國、新加坡及澳洲等國服務品質指標，檢視4G消費者申訴案件類型等擬定，涵括「服務效能」、「客服中心」、「客訴處理」及「帳務服務」四大面向，細分為25項服務品質指標。

翁柏宗表示，透過各電信業者將25項服務品質指標資訊揭露及實施基準、每年2次定期自我評核及定期客戶服務滿意度調查等核心措施，主動努力改善4G服務品質，進而提升產業競爭力。

NCC今天表示，未來「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」上路後，將要求業者4G無...
NCC今天表示，未來「行動寬頻業務服務品質規範實施要點」上路後，將要求業者4G無線上網資料平均下載速率需在2Mbps以上，限期改善仍不改善者最重可罰新台幣300萬元。圖／中華電信提供
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