清明連假來臨 客運、高鐵加班次看這理！

2018-03-21 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



清明5天連假即將來臨，為因應返鄉及遊客人潮，公路客運、高鐵均加開班次疏運。高雄區監理所協調客運業者在高雄、屏東、台東加開班次；高鐵也將在加開255班次列車，22日凌晨零時起開放購票。

高雄區監理所表示，連假期間配合墾丁春天音樂季活動，已協調高墾線聯營客運業者增開48班次客運班車，增加比率達20%；此外，為接駁高鐵左營站往墾丁的返鄉旅客，另於4月4日增開凌晨零時10分一班次。

針對「山川琉璃吊橋」等熱門景點，高雄區監理所也協調屏東客運每日行駛6條公路客運路線、共91班次，往返屏東火車站至三地門。為疏運台東地區返鄉民眾，鼎東客運也配合台鐵普悠瑪號，加開編號8181的玉里往成功線共4班次。

公路總局並協調客運業者4月3日至8日，提供國道客運票價85折、搭國道或台鐵轉乘在地客運基本里程或市區客運一段票免費、台灣好行路線刷卡半價等優惠。

另外，高鐵也將於4月3日至4月9日，加開南下125班、北上130班共255班次列車，總計7天提供1199班次列車的旅運服務，各車次並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，3月22日凌晨零時起開放購票。