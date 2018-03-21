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募兵拋雙文憑　教部：研究學位授予法是否可行

2018-03-21 16:59聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

國防部募兵再出招，國防部今天上午列席立法院外交及國防委員會專案報告時指出，未來將與交通大學合作，明年（108年）起就讀國防大學理工學院，可領交通大學「畢業證書」及國防大學的軍事「學資證明」，引起社會熱議。對此教育部表示，目前兩校合作的具體計畫尚未報部，將根據學位授予法認定是否可行。

李彥儀表示，國防大學理工學院有感國家重要人才應有所提升，因此提出與交大合作，雖說是共同招生，但其實由國防部單獨招生，不會占去交大的招生名額。雙方初步討論上課地點在國防中正理工學院校區，除引進交大優秀師資外，也借用交大的設備，兩校共聘師資分攤經費，但國防部願意多付些費用，至於增聘教師要歸在哪個單位下，仍有待討論。

李彥儀說，目前兩校僅私下找她討論，尚未報到教育部高層，兩校也都還沒提出具體計畫。國防部未來需要高科技研發等人才，盼藉由與交大合作能有突破。如兩校確認合作，國防理工學院原有的軍人背景及公費等條件都不變，畢業改領交大畢業證書，但必須附註國防單位字樣，類似大學雙主修的概念。

李彥儀強調，目前計畫尚未報到部，日後將針對兩校雙方授予學位及共同招生是否可行等方向進行研議。她認為，若經由此合作透過交大來培育國防人才，並可借重交大的師資及實驗設備等研發能量，在這前提之下，她認為可行，教育部將努力研究未來的可行方案。

國防部募兵再出招，國防部規劃與交通大學合作，明年（108年）起就讀國防大學理工學...
國防部募兵再出招，國防部規劃與交通大學合作，明年（108年）起就讀國防大學理工學院者，將改領交通大學「畢業證書」，兼領國防大學的軍事「學資證明」。圖／翻攝自國防大學理工學院網頁
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