白天多曬太陽 晚上才能睡得好

2018-03-21 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



明明睡上了八九個小時，醒來還是覺得睡不飽，白天疲睏不堪醫師指出，這可能是睡眠障礙，專家建議，冬天時，白天時應該盡量到有陽光的地方運動，以調整晚上分泌的褪黑激素，並促進腎上腺素分泌，才能維持良好睡眠品質。

根據食藥署統計，臺灣人每年吃掉超過3億顆安眠藥，若以全台吃掉的安眠藥逐顆排列，長度約是一條370多公里的國道高速公路，健保給付達8億6000多萬元，研究顯示，睡眠不足將使情緒低落焦慮、狀態不佳，還會影響記憶力，甚至增加發生意外的風險。

2008年起，世界睡眠醫學會（WSS World Sleep Society）將每年3月中旬訂為「世界睡眠日」，提醒民眾重視睡眠、關心睡眠，了解睡眠與健康的關係。107年，世界睡眠醫學會首度來台，與恩錸富國際有限公司，在高雄舉辦專業睡眠醫學講座。

亞洲睡眠障礙權威陳濘宏指出，睡眠障礙可分為很多種，最常見的就是失眠問題，其中又以40至60歲的女性為好發族群，好發於更年期、月經周期、懷孕。長期睡眠品質變差，白天精神不好、注意力下降，影響工作，還會影響人體健康，抵抗力與免疫力變差，自然殺手細胞（免疫細胞）功能降低，因此，容易生病。

陳濘宏說，「睡眠對人的影響是全身性的」，睡不好時，交感神經會比較亢奮，導致心跳變快，血壓、心律變異度不穩，久了便會增加心臟病風險，連帶影響腸胃、新陳代謝、血糖控制、荷爾蒙分泌等問題。

如何提升自我睡眠品質？義大醫院中醫部主治醫師梁文深表示，學習放鬆以及營造舒適睡眠環境很重要，建議睡前可在床上以緩慢的方式伸懶腰1至2分鐘，幫助身體放鬆；床墊可選用偏硬的材質，因為太軟的床墊容易造成脊椎擠壓，影響睡眠。另外，睡眠障礙者可採用電位治療法，透過電位治療器提供的負電，中和、平衡身體電位，達到舒眠效果。