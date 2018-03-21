乳房大小不一羞於就醫 醫護勸說切除腫瘤

2018-03-21 19:47 中央社 彰化21日電



乳房怎麼一邊大一邊小？沈姓婦人到醫院開刀，護理師發現沈婦左胸比右胸大很大，不像是有作過隆乳手術，醫師檢查發現，婦人左乳房有惡性葉狀瘤，提醒民眾不要因害羞不敢就醫。

衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷今天指出，39歲的沈姓婦人因為闌尾炎住進醫院開刀，不過在接受手術時，開刀房的護理師發現婦人怎麼乳房一邊大一邊小，左胸比右胸大了約5個罩杯，他懷疑狀況不單純，說服病患接受檢查，結果是左乳房有惡性葉狀瘤，大小約10公分左右。

李忠懷說，護理師看到婦人乳房的情形時，曾詢問婦人是否要檢查一下，可是被婦人拒絕，後來他親自去找婦人，沈婦說左邊乳房有硬塊，時間長達2年多，而為了不引人注意，婦人會穿著寬鬆的衣服，雖然左乳房不斷變大，但是因為不會疼痛，因此就拖著沒有去看醫生。

李忠懷表示，他們幫婦人進行乳房超音波以及粗針穿刺切片等檢查，發現是邊緣性葉狀瘤，由於腫瘤約10公分大，於是進行左乳全切除手術，他解釋，葉狀瘤的標準處理程序是進行手術切除，因為腫瘤時間久了就會變成惡性，所幸婦人沒有癌細胞轉移的問題。

李忠懷說，在鄉下地區，婦人比較保守內向，即使發現自己的乳房有腫塊也因為害羞不敢就醫，認為只要不會感覺疼痛就沒有關係，他呼籲，45歲以上的婦女應該每2年就做一次乳房攝影，有乳癌家族病史者，40歲就要做乳房攝影檢查，而婦女朋友如果乳房觸摸到腫塊或乳頭有分泌物，一定要馬上就醫。