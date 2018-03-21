影／3D列印救他膝 宜蘭阿伯直呼：「山豬厲害！」
宜蘭一名55歲林姓貨車司機因長期搬重物，膝蓋痛了5年，近1年來，更是痛到連腳都無法伸直，台北榮民總醫院員山分院醫師宋卓俍發現，患者右膝內側膝蓋軟骨嚴重磨損，膝關節甚至內翻，採高位脛骨截骨術治療，由電腦計算矯正角度，搭配3D列印技術，製作出客製化手術輔助器，1個小時手術，1周內出院，1個月後甩脫枴杖，既不用置換人工膝蓋，又迅速復原，今天他返院感謝醫師，開心地說：「真的神奇！」
「聽過廣告說電腦會撿土豆，不知道什麼是3D列印，台語聽起好像是『山豬』，很厲害，竟然可以讓我的膝痛不會痛！」林姓司機說，他右膝內側疼痛，有時痛到每走一小段路就要停下休息，醫師當時說明治療方式，要用到3D列印技術，自己對新科技並不是很懂，但相信醫師，沒想到痛了多年的毛病，就治好了，幽默地說：「這個『山豬』（3D）還真厲害！」
宋卓俍醫師解釋，施行「高位脛骨截骨術」時，可在手術前經由電腦計算矯正角度，搭配3D列印技術，製作出客製化手術輔助器（Patient Specific Instrument）在手術中使用，可以增加手術矯正精準度，減少手術時間及Ｘ光曝露量，降低出血風險，使手術更加安全。
不過，他說，「高位脛骨截骨術」並不是用來取代人工關節置換手術，而是針對60歳以下相對年輕的病患，診斷為中重度退化性膝關節炎，但未達到人工膝關節置換標準，合併膝內翻變形且關節活動度正常的患者，既可保留原生膝關節自然活動和功能狀態，延後需要人工膝關節置換的年齡，如果保養得宜，甚至有機會不用換人工膝關節。
宋卓俍說，林姓患者屬壯年，以高位脛骨截骨術矯正膝關節內翻變形，改善退化性膝關節炎的疼痛，手術约1個小時，住院不到1周，1個月後即恢復原本的活動力及靈活度，正常無礙。
除林姓司機外，台北榮民總醫院員山分院指出，另一名72歲吳姓長者因跌倒造成左膝關節疼痛，經Ｘ光檢查發現中度膝關節退化合併內翻變形且無骨折情況，雖已接受保守性治療但症狀並無緩解，安排磁振造影發現內側關節面軟骨部分缺損，宋卓俍醫師以膝關節鏡清除軟骨碎片，並且行高位脛骨截骨術矯正膝內翻變形，把膝關節承重受力由膝內側往膝外側移轉，減輕膝關節內側軟骨負擔，軟骨再生，疼痛緩解，術後馬上感覺膝關節刺痛感消失，1個月後恢復至受傷前的行動力。
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