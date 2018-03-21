嗶一下 監理資費全繳清

2018-03-21 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



公路總局推動行動支付服務，預計7月起推動到全國各監理站所。

公路總局指出，今年3月9日開始在台北市區監理所、士林監理站、基隆監理站實施行動支付試辦服務，預計今年7月推到全國各監理所站。

公路總局表示，去年監理所站已經可以臨櫃信用卡刷卡繳費服務，不過當時民眾每筆刷卡需自付最高20元手續費，作業系統也不便。

公路總局指出，聯合信用卡中心合作推出「公路機關信用卡繳費平台」共31家銀行或金融機構刷卡免手續費，包含Apple pay、Android Pay、Samsung Pay、台灣Pay等都可以使用。