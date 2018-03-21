關在籠裡泡茶 世界搏茶會鳥籠茶席評價兩極引話題

2018-03-21 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府主辦2018第三屆世界搏茶會，室內兩座大型鳥籠茶席引起話題，評價兩極化，有人說好像關牢裡失失自由；有人認為跳脫傳統有現代感。記者魯永明／攝影 分享 facebook 「啥！關在鳥籠泡茶！」嘉義縣政府主辦2018第三屆世界搏茶會開幕，今天第5天，每天吸引大批遊客品茗看表演，茶席設計造型成為眾人討論焦點，室外茶席營造金庸小說武俠意境吸睛，室內兩座大型鳥籠茶席卻引起話題，評價兩極化，有人說好像關牢裡失失自由；有人認為跳脫傳統有現代感。

博茶會17日在六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區登場，縣長張花冠化身金庸武俠小說「射鵰英雄傳」女主角黃蓉，帶賓客在室內大型鳥籠造型茶席喝茶，就引起遊客熱烈討議，前2屆茶席設計都走傳統自然風尚，這屆茶人在鳥籠內泡茶，讓許多茶人及遊客感到怪怪的。

茶人簡瓊怡說，「在鳥籠茶席泡茶有拘束感」，有人不喜歡，但也有人認為鳥籠茶席，跳脫傳統有創意；阿里山茶協會會長官建安說，阿里山烏龍茶舉世聞名，「黑色鳥籠」就是「烏」龍茶的意象。

鳥籠造型由得標承辦茶搏會的力譔堂整合行銷公司設計，力譔堂總經理歐陽穎華說，設計鳥籠茶席是要與阿里山茶區的自然，做反差對照，因為每個茶人都有自己風格，鳥籠象徵茶人獨特風格。