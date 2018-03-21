聰明就醫！專家：急診優先治療危急 而非著急病人

2018-03-21 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「聰明就醫、醫療銜接與垂直整合」研討會。記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 台灣就醫方便，但如何整合醫療資源，讓醫療行為更「聰明」？台大醫院與台北市立聯合醫院今合辦「聰明就醫、醫療銜接與垂直整合」研討會。針對不少民眾喜歡掛急診，有醫師提出急診聰明就醫要點，包括「不要只因為上班沒空、掛不到百大名醫門診，就跑到急診」，「諮詢家庭醫師可以得到比急診醫師更專業的評估與建議」。醫師也強調，急診醫師優先治療的是最危急的病人，而不是最「著急」的病人。

受邀與會致詞的副總統陳建仁說，在有限的醫療資源下，應積極推動聰明就醫，以及醫學中心及社區醫療團隊垂直整合，減少不必要的醫療診斷及處理，而聰明就醫是在緊急醫療、社區門診、住院醫療等方面，必須有實證的支持，進行真正需要醫療，不重複診斷及醫療，且以病人為中心，多科整合，建立好的就診目標。

與會醫師、衛生體系專家表示，台灣人口快速老化，在有限的醫療資源，應落實分級醫療及聰明就醫，避免過度醫療。醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源也指，若要垂直整合醫療資源，必須先健全家庭醫師整合照顧體系，才能避免醫療資源浪費。

在醫療制度部分，台大醫院也與北市聯醫合作，將急診專責住院照護的整合醫學科醫師結合社區醫療醫師，建立雙主治醫師制度，讓醫療網路及照顧體系更為完善。台大醫院副院長余忠仁說，該院今年在整合照顧病房試辦垂直整合就醫計畫，預定半年內轉出100個病人，讓他們去更適合的機構接受妥善照顧。

台大醫院家醫部主治醫師曾家琳也提出多個聰明就醫的建議，首先要找一名熟悉信任的社區家庭醫師，第二是除非接受轉診，不要在超過兩間醫療院所就醫，第三為除非透過家庭醫師或主要照顧的醫師轉介，最好不要有超過3個固定長期慢性追蹤的門診。