高鐵會員破50萬 推75折星光列車

2018-03-21 13:17 中央社 台北21日電



台灣高鐵公司今天宣布，為慶祝「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，4月18日至5月31日（清明疏運期除外），針對會員推出票價75折的星光列車。

台灣高鐵推出「TGo 會員限定 星光列車75折」活動，凡TGo會員搭乘平日（週一至週四）始發站發車時間為晚間9時（含）以後的列車，就可享受標準車廂對號座全票75折優惠。

台灣高鐵表示，要購買「星光列車75折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折」優惠方案，就可購買優惠車票，但需立即完成交易付款。

台灣高鐵統計，活動期間內適用「星光列車75折優惠」班次達300班，4月18日起的車票，明天起可預購，購票金額也可累積點數。

「高鐵會員TGo」服務去年10月26日推出，TGo會員購票乘車，每消費新台幣20元可累積1點，累積至500點以上可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠。

台灣高鐵說，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效的電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。