越南盲女唱家鄉 認養人淚不止

2018-03-21 14:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



越南受助兒(紅衣者)與認養人詹姓夫妻互贈禮物，還唱歌給他們聽。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

家扶扶助近7萬國外孩子 邀9名受助兒來台

12歲的越南女孩圖涵在單弦琴的伴奏下演唱「我的家鄉」，認養人詹東杰的越籍妻子梁秀珍在台下頻頻拭淚，「一方面是為她的失明難過，一方面是歌詞講到我的家鄉風光，眼淚就止不住了。」家扶基金會目前扶助35國近7萬名國外孩子，近日邀九名國外扶助兒來台。

為感懷早期美國傳教士在台灣無私的奉獻，家扶基金會在接受美援35年之後，除了繼續照顧國內兒童，並自1987年起扶助國外貧困兒童，累計30年來扶助過37國的14萬2000多名國外兒童，這次邀蒙古、吉爾吉斯、史瓦濟蘭、越南、柬埔寨等五國九名受助者來台灣。

19歲的柬埔寨青年David說，父親患有肺炎、左眼因潑酸而失明，近年身體越來愈虛弱，無法工作，繼母也沒有穩定工作，他在工廠做夜間守衛，但不想放棄學習，希望有更高的學歷。認養人李文慶希望協助David透過教育翻轉貧窮，他28年來與家人共認養國內外300名孩子。

另一位認養人詹東杰因至越南經商，透過家扶認養先天失明的圖涵，被圖涵好歌喉吸引。圖涵的父母務農，收入微薄，因為家鄉沒有收視障生的特殊學校，她必須離家到胡志明市的啟明育幼院接受照顧、學習音樂。

詹東杰的妻子梁秀珍說，因為認養人不能直接與扶助兒接觸，很開心他們能來台灣。她今天與圖涵合唱越語的「月亮代表我的心」，還為她翻譯。