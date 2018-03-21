孩子缺乏運動 8成家長：空汙是主因

2018-03-21 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



有家長認為，空汙是導致孩子缺乏運動的主因。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兒盟調查 近半數兒童沒有每周運動習慣

兒童福利聯盟今天公布「2018年兒童運動現況調查報告」，發現近半數兒童沒有每周運動習慣，僅1成6孩子每周運動3次以上；近八成的家長認為孩子運動量不足，最大的原因是天氣狀況或空氣品質不佳。

全國家長團體聯盟理事長陳鐵虎說，「尤其在中南部空汙真的很有感」，許多成人要運動，會選擇到健康中心或健身房，但孩子喜歡到戶外去跑跑跳跳，「家長疑慮會比較高」。

調查顯示，近六成兒童很喜歡運動，但有49.7%沒有每周運動習慣，每周運動三次以上的更僅有15.5%，學齡兒童只有9.8%每日運動一小時以上，相較國際上約25%的學童每日至少運動60分鐘差距十分懸殊。兒童從事最多的運動依序是公園玩、騎腳踏車、散步、跑步及球類運動。

調查指出，78.7%的家長反應認為孩子的運動量不足，而家長主觀認覺得孩子運動不足的三大原因為天氣狀況或空氣品質不佳、家長過於忙碌、找不到合適場地等；也有85%的家長反應，帶孩子從事戶外活動時會覺得危險或不安全。

調查也顯示，除了孩子沒有運動習慣，66.7%的家長沒有每周運動習慣，一周運動三次以上甚至只有8.2%；甚至有18%的家長從未與孩子一起運動，19.2%的家長是「旁觀型」，只有旁邊看或暫時離開。

報告指出，台灣兒童運動有三大問題，包括運動量不足、運動強度不夠、家長缺乏運動習慣。兒盟建議，家長每周至少陪孩子運動一次、學齡前兒童每天至少有180分鐘的活動量，學齡兒童每天至少有60分鐘，會流汗、微喘的中至強度運動。

2018年兒童運動現況調查報告在2月5日至3月1日，針對育有3至12歲兒童的家長進行網路問卷調查，總計回收1011份有效問卷。