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醫師非值班時間出勤收費 衛福部：各科適用

2018-03-21 14:19聯合晚報 記者李樹人／台北報導

衛福部首度公開表示，醫師非值班時間可收出勤費，不只限於婦產科指定醫師接生。 圖／...
衛福部首度公開表示，醫師非值班時間可收出勤費，不只限於婦產科指定醫師接生。 圖／聯合報系資料照片
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醫療院所是否可向病患收取「指定醫師費」？衛福部醫事司司長石崇良上午在立法院衛環委員會首度公開說，「這是可以的」，但正確名稱為「非值班時間的醫師出勤費」，且除了婦產科醫師之外，也適用其他科別醫師。

石崇良強調，醫療院所必須先報當地衛生局，詳述「非值班時間的醫師出勤費」金額，經核准後才能向患者收取這費用，且事先必須先告知病患及家屬。

醫改會：沒討論就大幅放寬，令人擔憂

醫改會3月3日公布調查顯示，全台灣僅台東、屏東兩縣市規定指定醫師費，大部分縣市並未核准這項收費。醫改會副執行長朱顯光指出，衛福部原本只是針對婦科醫師收取出勤費，現在大幅放寬，但事前並未與醫界及團體討論，茲事體大，令人擔憂。

婦產科醫學會：原本就該使用者付費

婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，原本就應該使用者付費，對於醫事司的鬆綁，樂觀其成，連計程車都有夜間加成計費，婦產科醫師晚上回院幫人接受，卻無法額外拿到多一點報酬，這相當不合理，未來每個縣市均應核准這項收費。

據了解，目前婦產科醫師的夜間出勤費約在1萬元上下，不分自然產或剖腹產；部分私人婦產科診所費用更高，可能2、3萬元，甚至更多。

民進黨立委林靜儀今天在社福衛環委員會質詢指出，衛福部在民國100年嚴格規定醫療院所不得擅立醫療收費項目，但拉皮、雷射都屬於醫療行為，健保沒有給付，衛福部卻坐視不管，容許醫療美容收費，但對正規醫療卻是斤斤計較，連在非上班時間幫人接生，醫師也不能額外收取醫療費用，相當不公平。

石崇良表示，由於產婦與產科醫師之間醫病關係較特殊，因此，醫事司在去年10月同意醫院可以收取「非值班時間的醫師出勤費」，其他手術也是比照辦理，如果要指定某個醫師開刀，但手術時間在醫師非值班時段，醫院可以提出申請，額外收取費用。目前許多醫療院所不知這項新規定，近日將與相關醫學會聯繫。

黃閔照指出，醫師如果在明年納入勞基法，工時受到限制，各大醫院必須執行「值班醫師接生」，盡量減少指定醫師接生。

醫師婦產科衛福部接生健保

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