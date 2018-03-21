布袋往返澎湖客輪後天復航 開航時間有調整

2018-03-21 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



冬季澎湖旅遊旺季結束，嘉義縣布袋港與澎湖縣馬公港之間布澎航線，去年10月11日起援例停航半年，春天氣候轉熱，台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處今天公告，布袋往返馬公客船航線後天23日復航班，開航時間改為上午9 點半及10點半 ，復航後的首航滿天星一號客輪，將搭載340名乘客到馬公旅遊。

目前布袋港進行港區公共設施整建工程，預定今年底完工，施工路段封閉，布袋管理處提醒開車到布袋港搭船，注意看交通標示，改從北側入口進入，看好澎湖旅遊觀光潛力，今年除5家船公司7艘客輪投入營運，海有公司新增一艘客輪，23日起5家船公司陸續復航，4月1日全部復航營運。

為加快安檢速度，布袋管理處協調海巡署增加Ｘ光機，去年新增布袋港與澎湖龍門港航班，比到馬公港省半小時，今年有馬公及龍門港不同航班，另為航道安全委託民間船隻清除航道漂流木，宣導漁民及養蚵民眾勿丟棄廢棄物，復航資訊在官網「布袋航班訊息」網站http://163.29.117.27:6060/BDWeb.aspx