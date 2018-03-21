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國防醫學院與HTC合作 未來醫師可戴AR頭戴式裝置開刀

2018-03-21 12:29聯合報 記者羅真╱即時報導

利用手術導航融合就能在手術中邊看導航邊操作示意圖（註：綠色代表腫瘤，紅色為血管）...
利用手術導航融合就能在手術中邊看導航邊操作示意圖（註：綠色代表腫瘤，紅色為血管）。圖／三軍總醫院提供
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傳統開腦手術須鋸開頭骨才能辨認神經與血管，對於腦部傷害亦大，如今有了電腦輔助，能虛擬神經徑路，並能看著手術導航「邊看邊操作」，降低傳統手術造成併發症的風險，是虛擬實境技術（VR）的進階醫療應用。國防醫學院進一步與宏達電（HTC）簽署合作備忘錄，將擴增實境技術（AR）導入醫療領域，臨床醫師有望在不久的將來戴著AR頭戴式裝置執刀。

曾有一名年僅20出頭的男性，自小內向、表達慢、與人互動少，一度被認為有自閉傾向，一日因病住院，經診斷發現腦內有巨大的腦垂體腫瘤，壓迫到視神經、腦幹及下視丘等重要腦部神經結構。醫療團隊評估，傳統手術造成神經傷害的風險高，改以虛擬神經導航徑路影像與內視鏡微創手術治療，最終成功切除腫瘤，同時保存腦部重要功能，該名男子在術後開始有了好的表達與人際互動，重展人生。

三軍總醫院近兩年順利完成41例類似手術，該院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾表示，傳統開腦手術須大範圍翻開頭皮、鋸開頭骨，許多神經是抽象且無法用肉眼看到的，只能藉由解剖部位來推算辨認，而虛擬神經路徑圖（Virtual Neurotractograph）是利用高運算電腦，演算處理病人的核磁共振擴散張量影像（Diffuse Tensor Image），計算神經的走向，並形成肉眼看到的神經纖維束圖，再利用手術導航「邊看邊操作」，是VR技術的進階醫療應用，目前大約8成的腦部病兆如腦下垂體腫瘤、顱底腦膜瘤、膠質細胞瘤、轉移性深部腦腫瘤、出血性腦中風及三叉神經痛等，可利用此項微創手術治療。

湯其暾表示，目前國防醫學院與HTC簽署合作備忘錄，將AR技術導入醫療領域，臨床醫師有望在不久的將來戴著AR頭戴式裝置執刀，有可能就在今年達成。

「微創手術並非完全無風險」，湯其暾提醒民眾，目前國內外並未定論多大的腫瘤適用或不適用微創手術，理論上腫瘤較大，手術時間較長、病人相對麻醉的時間與風險也會倍增，但仍要視腫瘤的位置而定，部分腫瘤可能不適用，術前應和手術團隊與執刀醫師充分溝通討論，取得共識。

虛擬神經徑路圖（Virtual Neurotractograph）是利用高運算電...
虛擬神經徑路圖（Virtual Neurotractograph）是利用高運算電腦處理計算神經的走向形成的神經纖維束圖（註：金色與綠色代表運動神經徑路，紅色為血塊）。圖／三軍總醫院提供
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在可視的神經導航導引下手術賦予病患與醫師雙重保障（註：綠色代表腫瘤，紅色為血管，...
在可視的神經導航導引下手術賦予病患與醫師雙重保障（註：綠色代表腫瘤，紅色為血管，黃色為視神經）。圖／三軍總醫院提供
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微創手術腫瘤腦中風

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