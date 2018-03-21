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日本關東3月雪 東京週末適合賞櫻

2018-03-21 13:07中央社 東京21日專電

日本關東甲信地區今天受到冷氣團及低氣壓影響，山區可能出現強降雪，預估旅遊勝地箱根這兩天降雪可能會有20公分。但東京都週末將是多雲到晴，適合賞櫻的天氣。

日本氣象廳預測，東京都心今天氣溫偏低且持續降雨，最高溫約攝氏5度，根據所在地區不同，可能會出現雨雪交雜的情況，目前東京都立川市及埼玉縣所澤市，都開始降雪，但預測不至於會積雪。

由於東京都各地方的櫻花已開，這波降雨預計23日就會結束，這個週末櫻花盛開時，將是多雲到晴適合賞櫻的天氣型態。

日本放送協會（NHK）報導，在關東甲信地方降雪狀況，根據預測，到明天為止的24小時降雪量，關東北部的山區及甲信地方約40公分，神奈川縣的箱根到東京多摩地方、埼玉縣秩父地方約20公分，關東北部的平地可能也有10公分。

氣象廳呼籲民眾注意積雪及路面結凍對交通的影響，山區及滑雪場附近也要留意可能出現雪崩。

這波冷氣團到明天為止，預料將為關東甲信地區的山區帶來強降雪。到日本時間上午11時為止，長野縣野澤溫泉村積雪75公分，群馬縣也有地方積雪達74公分，山梨縣富士河口湖町積雪12公分，埼玉縣秩父市也有2公分積雪。

不過，這波冷氣團及低氣壓明天就會離開，關東甲信地方將回暖，明天東京都心最高溫可回升至18度。

降雪東京冷氣團

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