歐萊德偕同捷安特 號召全台民眾與世界串聯一騎減碳

2018-03-21 11:54 聯合新聞網 台北訊



3月24日晚上八點半將於台灣地標台北101前「關燈愛地球」。圖／歐萊德提供 分享 facebook 2018 Earth Hour地球一小時將在24日登場，亞洲區主辦單位台灣代表O’right歐萊德今年邀請全球最大自行車集團-捷安特共同主辦台灣響應活動，除了號召全台沙龍業者、全台捷安特門市、各界知名人士、台灣指標性企業以及民眾一同「關掉不必要的電燈」與世界串聯，今年更特別邀請民眾一同參與「我與世界串聯一騎減碳」，呼籲民眾騎乘最環保的交通工具自行車，在生活中響應減碳愛地球行動。目前約1,300位民眾報名參加，透過捷安特RIDE LIFE APP騎乘紀錄，累計已達成9.7萬公里，相當於環繞台灣108圈。活動時間自3月1日至31日止，預計累計騎乘15萬公里，共同為地球減少34,950公斤二氧化碳排放，相當於種植約3,000 棵20年生大樹，等同於環繞台灣167圈。

台灣Earth Hour活動今年由亞洲區主辦單位台灣代表O’right歐萊德、捷安特共同主辦，於3月24日晚上7:30~8:30在台灣代表性地標台北101水舞廣場舉行，並邀請贊助單位國泰金控、台北101及十聿照明設計等一同參與，特別於台北101的59樓與60樓北側外牆LED螢幕，點起「60+、EARTHHOUR、地球一小時」的字樣，希望透過台灣地標與世界串聯，與全球同步關上不必要的電燈一個小時。

在全球氣候變遷的影響下，對生物多樣性的衝擊，全球氣溫、降雨、海平面等各方面的改變，都直接或間接地影響到人類、生物與自然生態環境，O’right歐萊德董事長 葛望平表示，身為地球一份子，我們每個人都該發揮綠色影響力，一同站出來響應世界最大的環保倡議活動－Earth Hour地球一小時。響應活動今年持續邀請上百位具有影響力的名人包含藝人蕭敬騰、林俊傑、林宥嘉、安心亞、修杰楷、隋棠、黃小琥、畢書盡、主持人黃子佼、吳姍儒、LULU（黃路梓茵）、資深音樂人黃韻玲、主播謝向榮、陳海茵等，以及桃園市長鄭文燦、新北市市長朱立倫、台南代理市長李孟諺、台北市吉祥物熊讚、企業代表歐萊德董事長葛望平、捷安特總經理鄭秋菊、國泰金控總經理李長庚、台北101董事長周德宇、十聿照明設計集團創始人賴雨農都共同獻身力挺，呼籲民眾響應關燈減碳、節能愛地球。截至2018年，Earth Hour已集結187 個國家、區域與超過12,000 多個世界地標， 7,000 多個城市，上百位名人共同響應，每年超過 5,000 家沙龍店客戶及 10 萬名設計師，百萬人透過 FB 分享活動、超過億萬人共同承諾，為全球最大環境群眾運動。

透過O’right歐萊德的積極號召，台灣年度累計已超過 500 家企業、每年將近 5,000 家美髮沙龍共同響應 Earth Hour 地球一小時，其中包括贊助單位國泰金控、台北101、十聿照明設計集團、發光泡芙、百貿股份有限公司、士林電機、台灣服務優良品牌協會、PilotTV前線媒體、瑞迪廣告、UDN聯合線上等，以及飯店業雲朗觀光集團、凱達大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、台北W飯店、台北君悅酒店等業者，百貨商場統一時代百貨台北店、誠品信義店、微風松高、微風信義、威秀影城、ATT 4 FUN、新光三越台北信義新天地、BELLAVITA 寶麗廣塲、Big City 遠東巨城購物中心、勤美誠品綠園道、新光三越嘉義垂楊店等商場，金融保險業國泰金融中心、南山人壽、華南銀行總行、中華開發金控、安侯建業，以及六福集團、小人國等企業組織，共同承諾節能、減碳、愛地球，共同發展企業社會責任。

關於 Earth Hour 地球一小時

Earth Hour 地球一小時是 2007 年由世界自然基金會 (World Wildlife Fund)於澳洲雪梨發起的全球性環境公益活動，藉由「關燈」這個行動，來呼籲大眾正視氣候變遷議題，使大眾更關注地球正面對的問題，透過活動的使命，人類團結一致就能做出改變。目前全球共有187 個國家、區域與超過12,000 多個世界地標， 7,000 多個城市，超過億萬人共同承諾，為全球最大環境群眾運動。

地球一小時提倡，在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半開始關上不必要的電燈一個小時，2018年關燈時間落在 3 月 24 日，預計全球各大城市皆會發揮創意、用實際的行動來喚起人全球暖化的意識。