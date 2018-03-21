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行銷東台灣影片 歐美日韓客找到感動

2018-03-21 11:39中央社 台北21日電

交通部觀光局今天舉行行銷東台灣影片首映發表會，透過歐美及日韓旅客體驗花東特殊地景、人文歷史找到感動的故事，盼吸引更多國際觀光客遊花東。

這支行銷東台灣的3分鐘影片，透過不同旅遊路線，用部落傳統人聲搭配現代節奏為音樂背景，經由不同類型國際觀光客的體驗，用英語、日語及韓語搭配中文字幕，描述觀光客對花東的印象。

影片中一名來自歐美的背包客除了用攝影機捕捉花東美景外，也與部落原住民一起搗小米做麻糬，他說，他走過的世界，每個地方都是獨一無二，在花東每個人、每片風景，不僅只有美麗，而是有更多感動。

日語版是爸爸媽媽帶著小孩到花東旅行並尋找祖先的根，故事描述男主角的祖父曾住在東台灣，男主角帶著妻小來到台灣，覺得東台灣的一景一物與日本非常相似，並開心看著妻子與小孩沉浸在旅程中的笑容。

韓語版部分，是兩位來自韓國的年輕女孩，原本以為東台灣和台北一樣，但沒想花東這麼棒，有了想要在花東生活一輩子的想法，因花東有山、海、美食和遊樂，年輕女孩認為在花東可以看見台灣的全部。

影片中記錄了從國際觀光客視野看到陽光燦爛的花東縱谷平原、蜿蜒壯闊的東海岸、花東泛舟、台東熱氣球、六十石山金針花海。

觀光局花東縱谷國家風景區管理處長林維玲說，花東縱谷座落在中央山脈與海岸山脈間，四季變化多元、生態資源豐富，還有最具吸引力的部落文化，是放鬆心靈的首選，值得更多國人及國際觀光客來體驗。

花東縱谷國家風景區看見台灣

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