鄧紫棋演唱會倒數計時 搭機捷直達林口體育館

2018-03-21 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



鄧紫棋Queen of Hearts世界巡迴演唱睽違三年再度來到台灣，將於3月23、24、25日在林口體育館開唱，搭機捷直達林口體育館最方便。圖／桃捷公司提供 分享 facebook 鄧紫棋Queen of Hearts世界巡迴演唱睽違三年再度來到台灣，將於23~25日在林口體育館開唱，連開三場售票瞬間秒殺，歌迷即將親身感受鄧紫棋演唱光年之外、泡沫等成名曲，享受巨肺天后帶來的音樂饗宴，一起Get Everybody Moving！桃園捷運公司提醒，直達林口體育館享受演唱會美好，搭機捷最便捷。

桃園機場捷運沿線經過包括「台北車站、桃園機場、桃園高鐵站」，讓來自四面八方的海內外歌迷不論是搭客運、捷運、飛機、高鐵皆能利用這幾個重要交通站轉乘機場捷運，抵達林口體育館。機場捷運通車後，林口體育館交通更為方便，成為許多國際巨星演唱會首選場地，像是去年10月韓國嘻哈男團BTS防彈少年攻佔林口體育館，機場捷運也肩負起疏運重任，約有六成歌迷選擇搭乘機場捷運，歡樂一整晚。

桃園捷運公司表示，機場捷運通車一年以來，總運量已突破2,000萬人次，今年3月初，擴大營運時間服務更多使用機捷民眾，普通車末班車時間均有調整（各站時間請詳參時刻表：https://goo.gl/2TKpZm）。鄧紫棋Queen of Hearts演唱會期間，請歌迷留意演唱會結束、和機捷末班車時間，享受鄧紫棋安可曲後，搭上機捷帶著美好的心情，安全回家。