鄧紫棋演唱會倒數計時 搭機捷直達林口體育館

2018-03-21 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



鄧紫棋Queen of Hearts世界巡迴演唱睽違三年再度來到台灣,將於3月23、24、25日在林口體育館開唱,搭機捷直達林口體育館最方便。圖/桃捷公司提供 分享 facebook 鄧紫棋Queen of Hearts世界巡迴演唱睽違三年再度來到台灣,將於23~25日在林口體育館開唱,連開三場售票瞬間秒殺,歌迷即將親身感受鄧紫棋演唱光年之外、泡沫等成名曲,享受巨肺天后帶來的音樂饗宴,一起Get Everybody Moving!桃園捷運公司提醒,直達林口體育館享受演唱會美好,搭機捷最便捷。

桃園機場捷運沿線經過包括「台北車站、桃園機場、桃園高鐵站」,讓來自四面八方的海內外歌迷不論是搭客運、捷運、飛機、高鐵皆能利用這幾個重要交通站轉乘機場捷運,抵達林口體育館。機場捷運通車後,林口體育館交通更為方便,成為許多國際巨星演唱會首選場地,像是去年10月韓國嘻哈男團BTS防彈少年攻佔林口體育館,機場捷運也肩負起疏運重任,約有六成歌迷選擇搭乘機場捷運,歡樂一整晚。

桃園捷運公司表示,機場捷運通車一年以來,總運量已突破2,000萬人次,今年3月初,擴大營運時間服務更多使用機捷民眾,普通車末班車時間均有調整(各站時間請詳參時刻表:https://goo.gl/2TKpZm)。鄧紫棋Queen of Hearts演唱會期間,請歌迷留意演唱會結束、和機捷末班車時間,享受鄧紫棋安可曲後,搭上機捷帶著美好的心情,安全回家。