失明的越南女孩唱起「我的家鄉」 認養人眼淚止不住

2018-03-21 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



家扶受助兒首度來台。記者雷光涵／攝影 分享 facebook 12歲的越南女孩圖涵在單弦琴的伴奏下演唱「我的家鄉」，認養人詹東杰的越籍妻子梁秀珍在台下頻頻拭淚，「一方面是為她的失明難過，一方面是歌詞講到我的家鄉風光，眼淚就止不住了。」家扶基金會目前扶助35國近7萬名國外孩子，首度邀9位國外扶助兒來台。

為感懷早期美國傳教士在台灣無私的奉獻，家扶基金會在接受美援35年之後自立自強，繼續照顧自己國內的兒童，也自1987年起扶助國外貧困兒童，30年來扶助過37國的14萬2000多名國外兒童，這次選拔蒙古、吉爾吉斯、史瓦濟蘭、越南、柬埔寨等5個國家的9名受助兒少來台灣。

19歲的柬埔寨青年David說，母親過世以後，患有肺炎、左眼有因潑酸而失明的父親近年身體越來愈虛弱，無法工作，繼母也沒有穩定工作，他現在擔任工廠夜間守衛，但不想放棄學習，希望有更高的學歷。認養人李文慶知道他渴望透過教育翻轉貧窮，準備文具組與背包，希望可幫助他的求學之路。李文慶28年來與家人共認養國內外300位孩子。

另一位認養人詹東杰因至越南經商，透過家扶認養了先天失明的圖涵，為圖涵的好歌喉吸引。圖涵的父母務農，收入微薄，因為家鄉視障生的特殊學校，她必須離開家、到胡志明市的啟明育幼院接受照顧、學習音樂，只有周末返家探親。詹東杰前年結婚時與越南籍妻子至育幼院探望她。梁秀珍說，因為認養人不能直接與扶助兒接觸，很開心他們能來台灣。今天梁秀珍也與圖涵合唱越語的「月亮代表我的心」，還當她的翻譯。