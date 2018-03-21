尋找癌幹細胞增生之謎 北醫大研究有新突破

2018-03-21 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內幹細胞醫學研究有新突破！在癌症腫瘤內部的幹細胞數量極少、存活卻不需氧氣，能生存於癌症後期大顆腫瘤內的缺氧環境，並持續分裂成長，令醫界束手無策。台北醫學大學以生存條件與之相似的胚胎生殖系幹細胞進行研究，揭開細胞增生與轉移機制，為癌症治療找到新契機，研究論文於上月發表於國際期刊《幹細胞報告》（Stem Cell Reports）。

北醫大細胞治療與再生醫學研究中心主任黃彥華說明，臨床上的癌細胞治療多針對分裂很快的細胞，但難以殲滅處於睡眠期、不太分裂、數量極少卻具高抗藥性與轉移能力的癌幹細胞。癌幹細胞不需氧氣就能存活，能生存在癌症後期大顆腫瘤內的缺氧環境，並持續分裂成長，這也是導致許多癌症患者早期復發或產生抗藥性導致治療無效的重要元凶。一旦患者免疫力下降、出現發炎反應或病毒感染，癌幹細胞就會伺機而動。

為揭開癌幹細胞的增生與轉移機制，北醫大利用生存條件與之相似的胚胎生殖系幹細胞進行研究。黃彥華說，胚胎發育早期會產生胚胎幹細胞，當時沒有血管、生存環境缺氧，但胚胎幹細胞仍能快速進行對稱性分裂，每次可產生兩個完全相同具高能力的幹細胞，藉此迅速大量累積細胞數量。