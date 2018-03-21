名單整理／南韓13種化妝品重金屬超標 民眾可退貨

2018-03-21 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



重金屬超標13種化妝品： ．Aritaum「full cover遮瑕膏1號、2號」、‧「full cover遮瑕棒1號、2號」 ．Etude House「AC Clear up遮瑕膏」、「眉粉筆3號灰棕色」皆在違規之列 備註：「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」流入台灣。 ．「3CE超細眉筆#CHESTNUT BROWN」 ．「Black Monster black erasing遮瑕棒」 ．「Makeheal裸妝超細眉筆BR0203」． ．「SKEDA男士遮瑕棒」 ．「Skin food櫻桃唇線筆」 ．「XTM style homme遮瑕棒」

洪國登表示，「銻」存在於自然界，南韓美妝廠應非刻意添加，指是超過南韓的限定標準。在台灣，「銻」早在民國94年就為衛生署公告為化妝品的禁用成分。記者羅真／攝影 分享 facebook

南韓食藥處公布13種化妝品驗出過量致癌重金屬「銻」，其中美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」本月正式在台銷售。衛福部食藥署表示，兩項產品在台的主要通路為直營門市，已要求全數下架回收，已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，南韓食藥處本月19日晚間公布驗出13種化妝品有過量的致癌重金屬「銻」，美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）含括6種，其中2種流入台灣，分別是「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」。

洪國登說明，這兩款產品3月起才正式在台銷售，後者尚未正式售出，目前業者已全數下架回收，兩款產品分別下架241支與62支。至於在台的售出數量，業者並未告知，但已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。

洪國登表示，「銻」存在於自然界，南韓美妝廠應非刻意添加，只是超過南韓的限定標準；在台灣，「銻」早在民國94年就為衛生署公告為化妝品的禁用成分，檢驗時得零檢出。「銻」若吸入人體可能引起肺部、胃部發炎、腹痛、腹瀉等，但尚無科學證據顯示經由皮膚進入人體會有何具體危害。