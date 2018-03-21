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名單整理／南韓13種化妝品重金屬超標 民眾可退貨

2018-03-21 10:47聯合報 記者羅真╱即時報導

重金屬超標13種化妝品：

．Aritaum「full cover遮瑕膏1號、2號」、‧「full cover遮瑕棒1號、2號」

．Etude House「AC Clear up遮瑕膏」、「眉粉筆3號灰棕色」皆在違規之列

備註：「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」流入台灣。

．「3CE超細眉筆#CHESTNUT BROWN」

．「Black Monster black erasing遮瑕棒」

．「Makeheal裸妝超細眉筆BR0203」．

．「SKEDA男士遮瑕棒」

．「Skin food櫻桃唇線筆」

．「XTM style homme遮瑕棒」

洪國登表示，「銻」存在於自然界，南韓美妝廠應非刻意添加，指是超過南韓的限定標準。...
洪國登表示，「銻」存在於自然界，南韓美妝廠應非刻意添加，指是超過南韓的限定標準。在台灣，「銻」早在民國94年就為衛生署公告為化妝品的禁用成分。記者羅真／攝影
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南韓食藥處公布13種化妝品驗出過量致癌重金屬「銻」，其中美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」本月正式在台銷售。衛福部食藥署表示，兩項產品在台的主要通路為直營門市，已要求全數下架回收，已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，南韓食藥處本月19日晚間公布驗出13種化妝品有過量的致癌重金屬「銻」，美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）含括6種，其中2種流入台灣，分別是「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」。

洪國登說明，這兩款產品3月起才正式在台銷售，後者尚未正式售出，目前業者已全數下架回收，兩款產品分別下架241支與62支。至於在台的售出數量，業者並未告知，但已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。

洪國登表示，「銻」存在於自然界，南韓美妝廠應非刻意添加，只是超過南韓的限定標準；在台灣，「銻」早在民國94年就為衛生署公告為化妝品的禁用成分，檢驗時得零檢出。「銻」若吸入人體可能引起肺部、胃部發炎、腹痛、腹瀉等，但尚無科學證據顯示經由皮膚進入人體會有何具體危害。

洪國登表示，食藥署未來會持續追查網路通路、地攤業者是否違規販售這些產品，同時也會加強市售產品的重金屬監測。過去監測結果顯示，不合格率在1%以下。

南韓美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不...
南韓美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」本月正式在台銷售，衛福部食藥署表示，已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。圖／衛福部食藥署提供
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南韓美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不...
南韓美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）的兩款化妝品「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」與「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」本月正式在台銷售，衛福部食藥署表示，已購買的民眾可依該公司規定辦理退貨。圖／衛福部食藥署提供
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南韓食藥署

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