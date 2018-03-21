春分養生祕訣 多吃綠色食物少動怒

2018-03-21 10:05 中央社 台北21日電



今天是春分，從中醫角度來看，也是人體陰陽平衡的重要節氣。中醫師提醒，春分養生重點在「養陽氣」，切記早睡早起、別熬夜、少生氣動怒，可多吃綠色蔬菜，少吃辛辣料理。

台北市中醫師公會理事彭溫雅受訪時表示，所謂的24節氣是以太陽照射地球角度區分，因地球繞著太陽轉一年是360度，每15度就是一個節氣，而「春分」正好是一年當中晝夜等長的日子，從中醫角度來看，春分是人體陰陽平衡的重要節氣。

彭溫雅說，春分過後，代表春夏的陽氣要開始升發，因此養生重點就是「養陽氣」，作息方面最好早睡早起，不要做傷害陽氣的事，例如熬夜、生氣動怒等；此外，春天屬於養肝的季節，加上肝屬木，木頭燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。

飲食方面，不要吃太燥、辛辣、過於進補的食物，例如薑母鴨、麻油雞都應少吃，可以多吃綠色養肝的食物，包括綠豆芽、花椰菜、毛豆、高麗菜等食物；另因春天是花開的季節，因此中藥材部分則推薦花草茶、菊花茶、枸杞茶等，都非常適合。

除了飲食、作息外，穿衣保暖也有講究，彭溫雅提醒，古人說「春天後母面」，象徵早晚溫差大，且春天又是以風邪為主的季節，穿衣服應特別注意防風，並且加強頭部、耳後、脖子保暖。