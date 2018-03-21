你是亞健康族群？這樣做找回健康

2018-03-21 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



中老年人如何延緩老衰，運動是關鍵，彰化縣員林市宏仁醫院體適能教練江昌益說，許多人處於亞健康狀態，每周應累計中強度運動達150分鐘或高強度運動75分鐘，對健康幫助很大。

江昌益說，以最困擾婦女的骨質流失來說，就可因運動獲得顯著改善，根據醫學研究停經婦女持續運動一年，骨密度可增加9%，而一般人的心肺功能、生理循環等方面小毛病，在養成運動習慣一段時間後，往往不藥而癒。

「我是不是身體有什麼毛病啊?」不少民眾覺得自己渾身不對勁，但到醫院又檢查不出有什麼病症，卻長期被疲累、腰痛這類狀況困擾，這就是所謂的「亞健康」狀態。

江昌益在惠來醫療社團法人宏仁醫院的失智照護服務據點指導阿公、阿嬤運動，透過運動可同時加強肌耐力和心肺功能，他說，一般人身體會適應經常性的運動，所以運動的時間長短、次數不是重點，應注意的是運動強度，呼吸有無開始急促、身體是否開始發熱和微微冒汗才是判斷運動強度的參考依據。

所謂低度運動是使呼吸次數增加、身體逐漸暖和，能正常講話；中強度運動會讓吸氣開始變大、呼吸變快，身體持續發熱，能講單字；到了高強度運動：呼吸急促，感覺身體熱，無法回應他人的問話。